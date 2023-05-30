شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الإسماعيلى يهزم الأهلى ويتوج بكأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 30 مايو 1997، توج الإسماعيلى لأول مرة فى تاريخه بلقب كأس مصر بعد فوزه على الأهلى باستاد القاهرة بهدف سجله البديل أحمد فكرى الصغير فى شباك عصام الحضرى قبل نهاية المباراة بـ 11 دقيقة فقط، الطريف أن المباراة أقيمت عصراً بناءً على طلب مجلس إدارة الإسماعيلى، لكى تتمكن جماهيره من العودة إلى الإسماعيلية مبكرا، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة الأهلى بقيادة الراحل صالح سليم، واتحاد الكرة أيضا.

مثل الإسماعيلى فى هذه المباراة: سعفان الصغير، حمزة الجمل، رضا سيكا، أيمن رمضان، أحمد قناوى، عصام عبدالعال (أيمن الجمل)، إيهاب جلال (فوزى جمال)، أحمد حسن، أحمد رزق، محمد صلاح ابوجريشة، مجدى الصياد (أحمد فكرى الصغير).

ومثل الأهلى فى المباراة: عصام الحضرى، محمود أبوالدهب، سمير كمونة (أحمد نخلة)، عمرو الحديدى، سيد عبدالحفيظ، أسامة عرابى، هادى خشبة، ياسر ريان (محمد يوسف)، مجدى طلبة (أحمد عبدالمنعم كشرى)، حسام حسن، أحمد فيليكس وكان يقود الأهلى فنيا الألمانى راينر هولمان، فيما كان يقود الدراويش فنيا على أبوجريشة.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدور نصف النهائى، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.

وفى بداية عهد الإسماعيلى، كان النادى متواضعاً للغاية حيث كان مبنياً بسور من الطوب اللبن وبه حجرة واحدة لخلع الملابس وملعب لكرة القدم، وكان الملعب رملياً وبجواره كشك خشبى لا تزيد مساحته عن أربعة أمتار، وفى عام 1931 تمت إزالة الكشك الخشبى، وزراعة الأرض بالنجيل وتم إنشاء مبنى متواضع يحتوى على غرفتين لكن كان هذا المبنى غير لائق بالإسماعيلية.

وتضافرت جهود الأهالى من أجل إنشاء مقر جديد للنادى يليق بالإسماعيلية وتحقق ذلك فى عام 1943 وحصل النادى على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 15 ألف متر، وانتقل النادى إلى مقره الجديد وهو مبنى رعاية الشباب حالياً بجوار موقف الفردوس، وكان الإسماعيلى أول نادى مصرى بالإسماعيلية حيث كانت جميع الأندية الموجودة فى ذلك الوقت تابعه للجاليات الأجنبية فى الإسماعيلية ومنطقة القناة وبلغت تكاليف إنشاء النادى الإسماعيلى 6453 جنيهاً وتبرع الأهالى والتجار من أجل إنشائه.

وكانت أول مباراة على الاستاد الجديد بين النادى الإسماعيلى ومنتخب الجيش الإنجليزى (قنال ايريال) فى افتتاح النادى الجديد الأحد 11 أبريل عام 1947، وأقيم احتفال كبير لهذه المناسبة حضره محمد حيدر باشا ياور الملك فاروق نائباً عنه، وكان حيدر باشا فى ذلك الوقت رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ووكيل اللجنة الأهلية للرياضة.