شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث مع نجوم الأهلى عن ظاهرة إهدار الفرص السهلة قبل مواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن أخطاء مباراة سيراميكا التى فاز فيها المارد الأحمر بهدف دون رد وشهدت إهدار فرص سهلة بالجملة أمام المرمى.

ويرغب كولر في تحذير لاعبيه من خطورة استمرار هذه الظاهرة قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الأحد المقبل وهو اللقاء الذى يطمح فيه الأهلى لتحقيق فوزا كبيرا لتسهيل مهمة مباراة الإياب في المغرب لضمان التتويج باللقب.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 62 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 19 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ45 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكما للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978