شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات إقامة ودية المنتخب الأولمبى مع غينيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعثرت مفاوضات اتحاد الكرة، لإقامة مباراة ودية للمنتخب الأولمبى مع نظيره الغينى بالمغرب خلال شهر يونيو المقبل وتحديدا قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

واتفق اتحاد الكرة على إقامة مباراة ودية للمنتخب الأولمبى مع غانا فى مصر خلال شهر يونيو المقبل، وجار البحث عن مباراة ودية ثانية فى المغرب قبل انطلاق البطولة.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة "كاف" حكام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، وضمت القائمة من مصر كلاً من، محمود ناجي حكم ساحة، سامي هلهل حكما مساعدا، ومحمود عاشور حكم فيديو.

تقام البطولة فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: المجموعة الأولى: المغرب – غانا – منتخب الكونغو – غينيا، المجموعة الثانية: مصر – مالي – الكاميرون – النيجر.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.