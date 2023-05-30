شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الطلائع فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، لمواجهة طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في الدوري، بحثاً عن استعادة الانتصارات، بعدما تعادل الفارس الأبيض فى مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للطلائع 5.88 مليون يورو.



الزمالك والطلائع

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، حيث سيدير المباراة تحكيميا محمد الحنفي حكم ساحة ويعاونه كل من شريف عبدالله وأحمد رشدي مساعدين، بينما محمود منصور حكما رابعا ويتواجد على تقنية الفيديو كلا من محمود بسيوني ويساعده أحمد عبدالله

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري برصيد 47 نقطة، بينما يحل الطلائع في المركز 17 بـ26 نقطة

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الفريق الأبيض (4-0)، عن طريق أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأحمد أبو الفتوح ويوسف أسامة نبيه.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للوقتين الإضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.