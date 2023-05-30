شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق العلامة الكاملة فى مؤجلات الدوري قبل لقاء الوداد بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر العلامة الكاملة في المباريات المؤجلة التي خاضها ببطولة الدوري المصري أمام انبى وطلائع الجيش وسيراميكا قبل مواجهة الوداد المغربى بنهائى دوري ابطال افريقيا ليقترب من التتويج الرسمي لبطولة الدوري بعد فقدانها الموسمين الأخيرين لصالح غريمه الزمالك.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية على إنبى بهدفين دون رد ثم على طلائع الجيش بنفس النتيجة وأخيراً على سيراميكا بهدف دون رد ليحصد تسعة نقاط كاملة.

ونجح الأهلى في تسجيل 5 أهداف في 3 مباريات ولم تهتز شباكه بأى هدف كما نجح في عملية التدوير التي خاضها المدرب السويسرى في صفوف الفريق بالدفع بالبدلاء لإكتساب الجاهزية الفنية والبدنية قبل مباراة الوداد المصيرية.

يتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 62 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 19 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ45 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978