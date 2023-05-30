شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى على رأس غيابات الإسماعيلى أمام المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، والمقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الاسماعيلى في مباراة المقاولون العرب كل من محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوي، تأهيل وعبد الرحمن مجدي، عدم اكتمال شفائه وصالح جمعة لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، عبدالله جمال

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد نصر، عصام صبحي، محمد دسوقي.

خط الوسط: كريم الديب، محمد الشامى، كريم عرفات، عماد حمدى، أحمد محسن، عمر الوحش، محمد مخلوف، عمر الساعي، أحمد مدبولي، محمد حسن، مروان حمدي، سيرجى أكا.

خط الهجوم: أبو بكر حمزة، ياو أونور، فراس شواط.

في سياق آخر، حذر حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، مشدداً على رفضه فكرة تكرار التهاون والتقصير من بعض اللاعبين فى المباريات، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استبعاد أى لاعب يثبت تقصيره بجانب تغريمه مالياً لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

وعكف حمزة الجمل على دراسة مباريات المقاولون العرب بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش من أجل تفادى دوامة الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.