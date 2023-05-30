بين دوري الأبطال والهروب من القاع.. الزمالك يصطدم بطلائع الجيش في مباراة قوية بالدوري الليلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على طلائع الجيش من أجل الزحف نحو الصعود لتحسين مركزه بجدول المسابقة، فيما يبحث الطلائع عن الفوز بهدف الهروب من قاع الدوري وشبح الهبوط الذي يطارده.

وأسند اتحاد الكرة إدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش للحكم محمد الحنفي، ويعاونه كل من شريف عبد الله وأحمد رشدي وسيكون محمود منصور حكمًا رابعًا على أن يتولى محمود بسيوني غرفة تقنية الفيديو ويعاونه أحمد لطفي.

ترتيب الفريقين

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" – أحمد سيد "زيزو" – سيد نيمار

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري – ناصر منسى.

موعد المباراة

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.