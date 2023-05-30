شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفاوض الرمادى لتجديد عقده ويغريه بـ 3 امتيازات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس إدارة نادي أسوان التفاوض مع أيمن الرمادي المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية هذا الموسم، للبقاء مع الفريق في الموسم المقبل حال تأكد بقاء أسوان بين الكبار في دوري الأضواء.

وعرض مجلس أسوان على الرمادي 3 امتيازات من أجل الموافقة على التجديد، أولها أنه حال هبوط الفريق يحق له إلغاء التجديد دون أي شروط جزائية، والثاني منحه كامل الصلاحيات في اختيار الصفقات الجديدة بمفرده.

كما أعطى مجلس أسوان للرمادي حرية إجراء أي تغيير على جهازه المعاون أو إضافة عناصر جديدة، حال رأي ذلك مفيدا لاستقرار الفريق في الفترة المقبلة.

ويعتبر الرمادي من الأسماء التي قدمت أوراق اعتمادها في الدوري المصري، والذي نجح في تصحيح مسار أبناء زهرة الجنوب، وقادهم لسلسلة من النتائج الإيجابية بعد النتائج غير المرضية تحت قيادة ربيع ياسين الذي سبقه في تدريب أسوان ونجح في قيادة الفريق.