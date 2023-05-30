شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع أشرف رشاد لقيادة فريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة عن التعاقد مع أشرف رشاد لتولى القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة بالموسم المحلى الجديد 2023 / 2024 بعد الإتفاق على كافة بنود التعاقد.

يمتلك أشرف رشاد مسيرة قوية فى التدريب أخرها التتويج الموسم الماضى مع الزمالك بالدورى و كأس مصر فى موسم قوى قبل أن يرحل عن الفريق فى بداية الموسم.

ويطمح فريق سموحة فى تحقيق إنجاز على الصعيد المحلى فى الموسم الجديد فى ظل نظام البلاى أوف الذى أشعل مسابقة اللعبة و منح الفرصة للجميع للمنافسة على الألقاب.

وحصل سموحة على المركز الرابع فى الدورى الممتاز الموسم المنقضى بالخسارة من طلائع الجيش فى البلاى أوف بالخسارة فى المواجهتين بنتيجة 3 /2.

من ناحية أخرى حرص مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على تقديم التهنئة لفريق سيدات الزمالك بعد الفوز ببطولة أفريقيا التى إختتمت مساء الإثنين الماضى بتونس، بالفوز على الأنابيب الكينى بنتيجة 3/1 فى ختام المسابقة.