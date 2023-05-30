شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والطلائع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباراة الأهلى وطلائع الجيش التى أقيمت الجمعة، للتعرف على قدرات المنافس الذى يلاقيه فى الجولة المقبلة بالدوري، كما أعاد مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.