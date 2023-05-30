شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام ..الأهلى الأقوى دفاعياً وهجومياً فى الدورى تحت قيادة كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي العديد من الأرقام الجيدة في بطولة الدوري بعدما واصل انتصاراته المحلية والتي كان أخرها الفوز على سيراميكا بهدف نظيف أمس ، الأثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة 27 للدوري.

الأهلي خاض 24 مباراة ، حقق الفوز في 19 وتعادل في 5 ولم يعرف طعم الخسارة ، وسجل لاعبيه 45 هدفاً وأهتزت شباكه 7 مرات.

يحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 62 من 24 مباراة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 58 من من 28 مباراة يليهما فيوتشر برصيد 54 نقطة من 28 مباراة ثم الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.

على صعيد أخر ، عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن رضاه عن فوز فريقه على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ27 للدوري، مؤكدا أن سيراميكا منافس صعب، ولكن بإمكاننا اللعب أفضل من ذلك في هذه المباراة".

قال كولر، خلال المؤتمر الصحفي: "بعدما أحرزنا هدف التقدم تحصّل المنافس على أكثر من فرصة للتعادل، وكان من الممكن معاقبتنا، ولكن الأمور سارت بشكل جيد وحققنا الفوز وهو الأهم".

وأضاف: "لو لعبنا بهذا الشكل في مباراة نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي، الأمر لن يكون كافيا ونحتاج إلى تركيز أكبر وحماس أكثر من ذلك لحسم المباراة لصالحنا".

وتابع: "نواجه مشكلة أن نسبة إحراز الأهداف من الفرص التي تصلنا قليلة، ونواجه غياب التركيز أمام المرمى وهي من أكثر العوامل التي تتسبب في إهدار الفرص وكذلك غياب الشراسة والغل في تسديد الكرة صوب مرمى المنافس".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: ليس لدي لاعب أساسي وآخر احتياطي، وطبيعي أن يكون هناك لاعبون يحصلون على دقائق أكبر، ولكن الكل يشارك ويحصل على الفرص والجميع مستواهم متقارب خلال المشاركة".

وعن استبعاد أيمن أشرف من حساباته، قال كولر إن اللاعب يُعتبر رقم 5 فى مركزه وعقد معه أكثر من جلسة للتأكيد له أن استبعاده فنى وليس لأى أسباب أخرى.