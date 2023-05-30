شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب مسابقة الدورى المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، يتصدره فريق الأهلى قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم حيث يستعد الفريق الابيض، بقيادة الكولومبى أوسوريو، لمواجهة الطلائع اليوم في الدوري، بحثاً عن استعادة الانتصارات .

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، حيث سيدير المباراة تحكيميا محمد الحنفي حكم ساحة ويعاونه كل من شريف عبدالله وأحمد رشدي مساعدين، بينما محمود منصور حكما رابعا ويتواجد على تقنية الفيديو كلا من محمود بسيوني ويساعده أحمد عبدالله