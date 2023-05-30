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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب مسابقة الدورى المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، يتصدره فريق الأهلى قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم حيث يستعد الفريق الابيض، بقيادة الكولومبى أوسوريو، لمواجهة الطلائع اليوم في الدوري، بحثاً عن استعادة الانتصارات .
وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، حيث سيدير المباراة تحكيميا محمد الحنفي حكم ساحة ويعاونه كل من شريف عبدالله وأحمد رشدي مساعدين، بينما محمود منصور حكما رابعا ويتواجد على تقنية الفيديو كلا من محمود بسيوني ويساعده أحمد عبدالله
وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباراة الأهلى وطلائع الجيش التى أقيمت الجمعة بالدوري، للتعرف على قدرات المنافس الذى يلاقيه الليلة، كما أعاد مشاهدة مباريات الزمالك الاخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.
ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 28 لقاءً، حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 27.
يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39.
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