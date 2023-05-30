شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى تحديثات تقنية الفيديو فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا، والشركة الإسبانية المسئولية عن تطبيق تقنية الفار، التحديثات الجديدة على التقنية بعدما تلقى اتحاد الكرة الدعم المالي لتفعيل ذلك.

وشهدت تقنية الفار مشاكل كبيرة في الفترة الأخيرة لغياب التحديثات الجديدة عنها، ما أثر على أداء الحكام في بعض المباريات، وأدى إلى غضب جماهير من تراجع مستوى التحكيم في البطولات المحلية.

ومن المقرر أن يستغل اتحاد الكرة فترة التوقف المقبلة لإجراء التحديثات في الفترة من 12 وحتى 19 يونيو، على أن تعود المسابقات المحلية للاستئناف بعد التوقف بشكل مغاير لإدخال التحديثات المطلوبة.

وفي مارس الماضي، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، يخطرها فيه بإيقاف تقنية الفيديو في الدوري المصري بسبب عدم سداد الأندية مستحقات الشركة المنفذة للتقنية في مصر.

وقتها قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة إنه يرفض قرار اتحاد الكرة بإيقاف التقنية ويحمله المسؤولية كاملة، خاصة أن الأندية أرسلت لاتحاد الكرة مستحقات تقنية «الفار»، لكن اتحاد الكرة يطلب مستحقات القيد وغيرها من المتأخرات على الأندية.