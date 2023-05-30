شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: محمد مصيلحي مستمر فى رئاسة نادى الاتحاد.. ورفضنا الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال لقائه بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، إن استقالة محمد مصيلحى من رئاسة النادى مرفوضة، مؤكدًا استمراره فى منصبه.

من جانبه، قال وزير الشباب أشرف صبحى، إنه خلال لقاء مع محافظ الإسكندرية ناقش المشكلات التى يعانى منها النادى وتقديم الدعم اللازم لنادى الاتحاد السكندرى، مشددًا على أن الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، وتم التنسيق مع المحافظ فى عدد من الملفات العالقة"

وأشار محمد الشريف إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات التى يجوز تقديمها كمحافظة لإنهاء كل ما يتعلق بأرض نادى الإتحاد السكندرى من تراخيص وإنشاءات، مؤكدًا أن المحافظة ليست طرفًا بشكل أو آخر فيما يتعلق بأى تأخير فى ذلك، والمشكلات قانونية تم حل جزء كبير منها، وجارى العمل على حل المتبقى.

وأكد المحافظ أن الاتحاد السكندرى نادى كبير ورمز فى عدد من الألعاب الرياضية، مبينًا أن محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى رجل مُحب للنادى، ويقدم خدمات ملموسة له تنعكس بالإيجاب على تطوير النادى، وبالتالى فهو من النماذج التى ينبغى دعمها ومساندتها لاستكمال تنفيذ رؤيتها.

من ناحيته وجه محمد مصيلحى الشكر إلى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية على موقفهما تجاهه، وعلى الدعم المتواصل لكافة الأندية الرياضية ومنها نادى الاتحاد السكندرى، وكذا التقدير لمجلس إدارة النادى على ما بذوله من جهد خلال الفترة الماضية خدمةً للأعضاء.

وأضاف مصيلحي، أن لقاء وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، ودعم نواب الإسكندرية، رسالة ليست لى فقط ولكنها رسالة للسكندريين تُزيد المسؤولية وأمانة فى الأعناق.