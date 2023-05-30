شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة الطلائع الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

قاد الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 6 مباريات قبل مواجهة الطلائع، بواقع خمسة لقاءات بالدورى ولقاء بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته سبعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

حرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباراة الأهلى وطلائع الجيش التى أقيمت الجمعة بالدوري، للتعرف على قدرات المنافس الذى يلاقيه الليلة، كما أعاد مشاهدة مباريات الزمالك الاخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 28 لقاءً، حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 27.

يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39.