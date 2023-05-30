شكرا لقرائتكم خبر عن نهلة سامح تعلن إعتزال الكرة الطائرة وتستعد لحفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدى الصافى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أن نهلة سامح قائدة الفريق أعلنت اعتزالها بإنتهاء الموسم الحالى ، وقال الصافى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" ان نهلة سامح تستعد لحفل زفافها بعد قرار الإعتزال ، مؤكداً إنها إكتفت بما قدمته من إنجازات وبطولات محلية وقارية مع الأهلي على مدار السنوات الماضية.

وتمتلك نهلة سامح 20 بطولة دورى، 19 بطولة كأس مصر، 6 بطولات أفريقيا، 5 بطولة عربية ولقب كأس السوبر.

ولعبت نهلة سامح دوراً مهماً في فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي بالكثير من البطولات بفضل حماسها الواضح داخل الملعب بجانب دورها القيادي في الملعب وقدرتها على "لم شمل" الفريق كونها قائد مُحنك ومُخضرم للفريق وله علاقات قوية بجميع اللاعبات.