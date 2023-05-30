شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب عماد النحاس أمام الزمالك قبل موقعة الطلائع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ولعب عماد النحاس، المدير الفني لطلائع الجيش أمام فريق الزمالك في 11 مباراة طوال مسيرته، وتمكن من تحقيق الفوز في مباراتين، وتعادل 4 مرات وخسر 5 مباريات وأحرز لاعبو الأندية التي كان يقودها عماد النحاس، 10 أهداف، بينما سجل لاعبو الزمالك 15 هدفًا.

وتولى عماد النحاس، القيادة الفنية لأندية، أسوان والرجاء والشرقية والمقاولون العرب والاتحاد السكندري والطلائع وكانت نتائجه أمام الزمالك كالتالى:

الدور الأول لموسم 2015 - 2016 ، حينما كان يقود فريق أسوان حسم التعادل الإيجابى مع الزمالك بهدف لهدف.

المواجهة الثانية فى الدور الثانى لموسم 2015 - 2016 مع فريق أسوان، وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف بصعوبة بالغة.

المواجهة الثالثة فى موسم 2016 - 2017 ، بالدور الثانى لمسابقة الدورى العام، مع فريق الشرقية، حيث حقق النحاس مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، فى شباك "جنش".

وفى موسم 2017 - 2018 ، بالدور الأول لمسابقة الدورى العام، حقق عماد النحاس، التعادل مرة أخرى مع الزمالك 1-1، عندما كان يدرب الرجاء.

وفى موسم 2018 - 2019، تعادل أبناء النحاس مع الزمالك بهدفين لكل منهما، حيث كان المقاولون سببًا فى تأخر الزمالك فى ترتيب الدورى الذى تُوج به الأهلي.

في أكتوبر2019، تلقى النحاس الهزيمة من الزمالك خلال قيادته للمقاولون، بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الدور الأول من دورى الموسم الماضي.

الدور الثاني من دورى الموسم 2019/2020 فاز المقاولون بهدفى محمد عصام ولويس إداورد مقابل هدف سجله أشرف بن شرقى.

وفي موسم 2020-2021، نجح الزمالك في مباراة الدور الأول بالفوز 2-0 عن طريق خالد الحسيني بالخطأ في مرماه، ومصطفى محمد.

وتعادل الفريقان في نفس الموسم بنتيجة 2-2، حيث جاءت أهداف الذئاب عن طريق محمد سمير وعبد الله ياسين، بينما أحرز بنشرقي هدفي الزمالك.

وانتهت المواجهة العاشرة بفوز الزمالك 2-1، وأحرز للأبيض محمد أوناجم ومصطفى فتحي، وجاء هدف المقاولون من خلال محمد سالم.

وانتهت المواجهة الحادية عشرة والأخيرة بخسارة الاتحاد السكندري من الزمالك 2-0 وكان النحاس مديراً فنياً لزعيم الثغر.