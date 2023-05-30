هل يعود أحمد فتوح لتشكيل الزمالك أمام الطلائع بعد غياب 6 مباريات ؟

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الظهور مجدداً في التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتعود آخر مباراة شارك فيها أحمد فتوح مع الزمالك يوم 13 أبريل الماضى أمام حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى الممتاز ولمدة 45 دقيقة قبل أن يغيب بعدها عن مباريات الفريق الأبيض، بسبب الإصابة.

وغاب أحمد فتوح عن 6 مباريات للفريق الأبيض أمام المقاولون العرب وسيراميكا والإسماعيلى وأسوان والداخلية وبروكسى ببطولة كأس مصر قبل أن يدخل مجدداً لقائمة الفريق الأبيض التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش اليوم.

في سياق متصل يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

قاد الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 6 مباريات قبل مواجهة الطلائع، بواقع خمسة لقاءات بالدورى ولقاء بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته سبعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 28 لقاءً، حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 27.