شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بمهاجم الأهلى محمد شريف قبل مواجهة الوداد المغربى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال محمد شريف مهاجم النادى الأهلى إشادة خاصة من السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى بعد نهاية مباراة سيراميكا التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد.

وشارك شريف بديلا في المباراة ونجح في خلق أكثر من فرصة لزملاؤه بتحركاته المميزة ورغبته الجادة في حجز مكان بالتشكيل الأساسى لمباراة الوداد المغربى.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 62 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 19 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ45 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978