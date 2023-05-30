شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن فتح أبواب اختبارات الناشئين والبراعم فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الاسماعيلى فتح باب إختبارات الناشئين والبراعم لموسم 2023-2024 بدءاً من يونيو 2023، على أن تكون الاختبارات لمواليد 2003 وحتى مواليد 2016 وتباع الاستمارة داخل مقر النادى مقابل 150 جنيهاً.

وتقام الاختبارات على الملاعب الفرعية في ستاد الإسماعيلية يومياً بداية من الخميس المقبل الموافق 1 يونيو 2023 في تمام التاسعة صباحاً على أن يكون الحضور بزي النادى الاسماعيلى.

في سياق أخر، يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، والمقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري

حذر حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه من صعوبة مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدوري، مشدداً على رفضه فكرة تكرار التهاون والتقصير من بعض اللاعبين فى المباريات، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استبعاد أى لاعب يثبت تقصيره بجانب تغريمه مالياً لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

وعكف حمزة الجمل على دراسة مباريات المقاولون العرب بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش من أجل تفادى دوامة الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.