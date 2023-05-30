شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض الراحة فى الأهلي بعد مباراة سيراميكا ويبدأ الاستعداد للوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة عقب مباراة سيراميكا وقرر خوض مران اليوم ،الثلاثاء، في بداية الاستعداد لمباراة الوداد المغربي في نهائي أفريقيا.

وفاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ، الأثنين، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ27 لبطولة الدوري الممتاز.

وقرر مارسيل كولر خوض الفريق مران في السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد التتش استعداداً لمباراة الوداد المقرر لها العاشرة من مساء الأحد المقبل بإستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد أخر ، عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن رضاه عن فوز فريقه على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ27 للدوري، مؤكدا أن سيراميكا منافس صعب، ولكن بإمكاننا اللعب أفضل من ذلك في هذه المباراة".

قال كولر، خلال المؤتمر الصحفي: "بعدما أحرزنا هدف التقدم تحصّل المنافس على أكثر من فرصة للتعادل، وكان من الممكن معاقبتنا، ولكن الأمور سارت بشكل جيد وحققنا الفوز وهو الأهم".

وأضاف: "لو لعبنا بهذا الشكل في مباراة نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي، الأمر لن يكون كافيا ونحتاج إلى تركيز أكبر وحماس أكثر من ذلك لحسم المباراة لصالحنا".

وتابع: "نواجه مشكلة أن نسبة إحراز الأهداف من الفرص التي تصلنا قليلة، ونواجه غياب التركيز أمام المرمى وهي من أكثر العوامل التي تتسبب في إهدار الفرص وكذلك غياب الشراسة والغل في تسديد الكرة صوب مرمى المنافس".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: ليس لدي لاعب أساسي وآخر احتياطي، وطبيعي أن يكون هناك لاعبون يحصلون على دقائق أكبر، ولكن الكل يشارك ويحصل على الفرص والجميع مستواهم متقارب خلال المشاركة".

وعن استبعاد أيمن أشرف من حساباته، قال كولر إن اللاعب يُعتبر رقم 5 فى مركزه وعقد معه أكثر من جلسة للتأكيد له أن استبعاده فنى وليس لأى أسباب أخرى.