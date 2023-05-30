شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مباراة جمعت الزمالك والطلائع قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وطلائع الجيش باستاد القاهرة الدولى، والمؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري

35 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري طوال 18 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005.

الأرقام تعطي تفوقت واضحت للزمالك بـ 20 فوزاً و68 هدفاً مقابل 8 حالات فوز و35 هدفاً للطلائع وحسم التعادل 7 مباريات أيضاً أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم قبل الماضي.

في المواجهة الأولى بين الطرفين التي شهدتها الجولة الرابعة موسم 2004 – 2005 تفوق الزمالك (3 – 1) وسجل له عبد الحليم علي هدافه التاريخي في الدوري الثلاثية رداً على هدف التقدم الذي سجله حسن موسى.



أرقام الزمالك و الطلائع

وفى المواجهة الأخيرة بين الفريقين فاز الزمالك برباعية دون رد سجلها أحمد السيد زيزو وإمام عاشور وأحمد فتوح ويوسف أسامة نبيه.

أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015 .

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري برصيد 47 نقطة، بينما يحل الطلائع في المركز 17 بـ26 نقطة.