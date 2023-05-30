بعد صراع مع برشلونة.. ميسي يقبل عرضا تاريخيا من الهلال السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت شبكة "footmercato" الفرنسية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وافق على العقد التاريخي المقدم من نادي ‎الهلال السعودي بقيمة 1.2 مليار يورو.

وقالت الصحيفة أن ميسي وافق أخيرًا على الانضمام إلى الهلال للحصول على أفضل عقد في التاريخ، بعد معركة ثنائية الاتجاه بين برشلونة والفريق السعودي.

وأضافت الصحيفة أن والد ميسي قد قبل بالفعل عرض العقد المقدم من الهلال وتعد الأسابيع القليلة المقبلة الحاسمة بالنسبة إلى ليونيل ميسي الذي سيلعب بلا شك آخر مباراة في مسيرته مع باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل ضد كليرمون في الدورى الفرنسى .

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد.