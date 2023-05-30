200 مليون يورو ومدارس بإسمه.. بنزيما يوافق على عرض اتحاد جدة السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، وافق على الانضمام إلى نادي الاتحاد المتوج مؤخراً بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، اعتباراً من الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أنه كان من المفترض أن يُجدد عقد بنزيما تلقائياً لموسم آخر عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن ريال مدريد لم يعلن هذا الأمر رسمياً حتى الآن.

وأضافت الشبكة أن عرض اتحاد جدة يتضمن حصول بنزيما على 200 مليون يورو لمدة موسمين، كما سيحصل على مميزات تسويقية لصوره، إضافة إلى مدارس باسمه في السعودية، مؤكدة أن بنزيما رحب بالعرض.

كما أشارت شبكة "ميديا" الفرنسية إلى أن هداف ريال مدريد في طريقه لمغادرة الفريق الملكي، بعد تلقيه عرضاً مغرياً من نادي الاتحاد بطل دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وخلال هذا الموسم، شارك بنزيما (35 عاماً) في 42 مباراة في مختلف المسابقات مع ريال مدريد، نجح خلالها في تسجيل 30 هدفاً، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأسهم في تتويج الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا.

وبعد تتويج "العميد" بالدوري السعودي، تحدث نائب رئيس مجلس إدارة النادي أحمد كعكي عن احتمالية التعاقد مع مع بنزيما؛ حيث أجاب عن سؤال عبر قناة "MBC" حول احتمالية قدوم بنزيما بـ "نقول إن شاء الله".

وفي أبريل الماضي، أفادت صحيفة "اليوم" السعودية بأن اتحاد جدة سيتعاقد مع مهاجم ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر لمدة عامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، سيُقيم حفل وداع يليق بالنجم الذي أسهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق 5 مرات.

وحصل بنزيما على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم عام 2022، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا.