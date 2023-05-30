7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،المنتخب يطالب ثنائى المحلة بتجهيز جواز السفر تحسبا لضمهما للمعسكر،عبد الرحمن مجدى على رأس غيابات الإسماعيلى أمام المقاولون العرب بالدورى .

المنتخب يطالب ثنائى المحلة بتجهيز جواز السفر تحسبا لضمهما للمعسكر

طالب مسئولو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ثنائي فريق غزل المحلة مصطفى العش وأحمد الندري بتجهيز جواز السفر لكل منهما، تحسبا للاستعانة بهما فى أى وقت فى قائمة المنتخب خلال الفترة القادمة.

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، والمقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

أحمد سامى يدرس الدفع ببعض ناشئى سموحة فى المباريات المتبقية

يدرس أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، الاستعانة ببعض الناشئين فى المباريات المقبلة بعد تألقهم خلال مباراة سبورتنج الودية التى انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها 3 يونيو المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

حمدي فتحي يخضع لفحص طبى لتحديد مشاركته فى نهائي أفريقيا

يخضع حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية استعدادا لخوض مباراة الوداد المغربي، الأحد المقبل فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أسوان يفاوض الرمادى لتجديد عقده ويغريه بـ 3 امتيازات.. اعرف التفاصيل

بدأ مجلس إدارة نادي أسوان التفاوض مع أيمن الرمادي المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية هذا الموسم، للبقاء مع الفريق في الموسم المقبل حال تأكد بقاء أسوان بين الكبار في دوري الأضواء.