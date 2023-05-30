شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يدعم مصطفى شوبير بعد الظهور بمستوى جيد أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على تهنئة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الشاب بعدما أبلى الأخير بلاءً حسناً في مباراة سيراميكا أمس بالدوري.

ودافع الحارس الشاب مصطفى شوبير عن عرين الأهلي في مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا في الدوري اللتين إنتهتا بفوز الأحمر بثنائية نظيفة وهدف نظيف على التوالي.

وظهر مصطفى شوبير بشكل رائع في المباراتين خاصة في مباراة سيراميكا أمس ، ونال إستحسان ورضا الجماهير والخبراء وكذلك الجهاز الفني بعدما لعب دوراً مهماً في حصد الأهلي نقاط مباراة سيراميكا أمس.

وحرص الشناوي وكذلك على لطفي الحارس الثاني بالأهلي على تهنئة مصطفى شوبير بمستواه الأخير وأكدا له أنه قادر على الدفاع عن عرين الفريق مواصلة التألق .

ويستعد الأهلي لمباراة الوداد يومي 4 و11 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.