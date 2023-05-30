شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطمئن على جاهزية الشناوى لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمئن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب على جاهزية محمد الشناوي حارس الأهلي لمعسكر الفراعنة المقبل، والذى يتخلله مباراة رسمية أمام غينيا وودية أمام جنوب السودان.

وأكدت التقارير الطبية جاهزية محمد الشناوي لمباراتي نهائي إفريقيا أمام الوداد، ما يعني جاهزيته للانضمام لمعسكر المنتخب في المغرب عقب مباراة الإياب بنهائي الأميرة السمراء المقرر لها 11 يونيو.

وينتظم محمد الشناوي فى تدريبات الأهلي الجماعية بدءاً من اليوم الثلاثاء أو غدٍ الأربعاء، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي، بحيث يطمئن الجهاز الفني على جاهزية اللاعب التامة قبل الدفع به في مباراة الوداد المغربي.

يُعلن روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 7 يونيو المقبل، استعداداً لمواجهة غينيا فى الجولة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر يونيو المقبل، والذي يتخلله مباراتان، الأولي 14 يونيو أمام غينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والثانية أمام جنوب السودان فى لقاء ودى يقام باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي، وغاب عن القائمة كلا من إمام عاشور وطارق حامد ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا للإصابة.