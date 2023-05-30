شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى لبيراميدز يعلن حالة الاستعداد القصوى قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق بيراميدز، لاعبيه من فقدان النقاط خلال مواجهة فيوتشر، مؤكدًا إنها مباراة فارقة فى مشوار الفريق بمسابقة الدورى، ويجب تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، خاصة وإن فيوتشر ينافس بيراميدز على وصافة الدورى.

وأعلن الجهاز الفنى لبيراميدز حالة الاستعداد القصوى لمواجهة فيوتشر، حيث قرر الجهاز الفنى فرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل تلك المباراة الهامة، كما طلب الجهاز الفنى من اللاعبين الحرص فى التدريبات حتى لا يتعرض أى لاعب للإصابة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة فيوتشر يوم الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الإثنين، باستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

بهذه النتيجة يستمر بيراميدز فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 58 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد المصري وفاركو.