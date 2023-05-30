شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب يوم 7 يونيو المقبل يعقبها مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة في نفس اليوم بحضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

تابع محمد غرابة أن المعسكر سينطلق يوم 10 يونيو استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم 14 في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وودية جنوب السودان المقرر لها يوم 18 ، ثم السفر صباح يوم 12 إلى المغرب لمواجهة غينيا.

كما أكد مدير المنتخب أن لاعبو الأهلي عقب انتهاء مشاركتهم في مباراة الإياب أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام في المغرب يوم 11 يونيو ، سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي المقام بمراكش بدولة المغرب.

أضاف غرابة أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 وينتهي المعسكر بنهاية المباراة.