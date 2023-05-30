شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحتفل بذكرى التتويج بكأس مصر لأول مرة بعد الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى الإسماعيلى عبر حسابه الرسمى، بمرور 26 عاما على حصوله على كأس مصر لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى فى استاد القاهرة الدورى.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى على موقع "فيس بوك"، صورة لقائمة اللاعبين الذين حققوا الإنجاز معلقا عليها: فى مثل هذا اليوم منذ 26 عاما حصلنا على كأس مصر لأول مرة بعد الفوز على الأهلى فى ستاد القاهرة.. شكرا لكل من شارك فى تحقيق هذا الإنجاز الذى أتى بجهد وعرق وليس منحة أو هبة من أحد".

فى مثل هذا اليوم 30 مايو 1997، توج الإسماعيلى لأول مرة فى تاريخه بلقب كأس مصر بعد فوزه على الأهلى باستاد القاهرة بهدف سجله البديل أحمد فكرى الصغير فى شباك عصام الحضرى قبل نهاية المباراة بـ 11 دقيقة فقط، الطريف أن المباراة أقيمت عصراً بناءً على طلب مجلس إدارة الإسماعيلى، لكى تتمكن جماهيره من العودة إلى الإسماعيلية مبكرا، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة الأهلى بقيادة الراحل صالح سليم، واتحاد الكرة أيضا.

مثل الإسماعيلى فى هذه المباراة: سعفان الصغير، حمزة الجمل، رضا سيكا، أيمن رمضان، أحمد قناوى، عصام عبدالعال (أيمن الجمل)، إيهاب جلال (فوزى جمال)، أحمد حسن، أحمد رزق، محمد صلاح ابوجريشة، مجدى الصياد (أحمد فكرى الصغير).

ومثل الأهلى فى المباراة: عصام الحضرى، محمود أبوالدهب، سمير كمونة (أحمد نخلة)، عمرو الحديدى، سيد عبدالحفيظ، أسامة عرابى، هادى خشبة، ياسر ريان (محمد يوسف)، مجدى طلبة (أحمد عبدالمنعم كشرى)، حسام حسن، أحمد فيليكس وكان يقود الأهلى فنيا الألمانى راينر هولمان، فيما كان يقود الدراويش فنيا على أبوجريشة.