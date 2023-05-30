شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى استعداداً للوداد..استشفاء للاساسيين.. فقرة خاصة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى فريق الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة أمس أمام سيراميكا في الدوري مرانًا قويًّا اشتمل على جزء بدني وتدريبات بالكرة، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.