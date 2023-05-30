شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد ونداى يقودان الزمالك للفوز بثنائية على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الزمالك حسام عبد المجيد من تسديدة بالرأس فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 92 سجل السنغالى إبراهيما نداى الهدف الثانى من ضربة رأس بعد صناعة من مصطفى شلبى، ليقتنص الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية، ويصعب موقف الطلائع فى صراعه مع الهبوط.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 50 فى المركز الرابع، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27، وفى المقابل يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 فى المركز الـ 17، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 41.

وضم تشكيل الزمالك كل من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي، خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومصطفى الزناري محمد أشرف "روقا" وأحمد بلحاج محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من.. حراسة المرمى: محمد شعبان، الدفاع: محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – خالد سطوحي، الوسط: أحمد متعب – محمد شحاتة- فريد شوقي – مصطفى الخواجة - أحمد عبد الرحمن، الهجوم: بول جوليوس - محمود وادي.