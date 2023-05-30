شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تشكيل جهاز فريق المتميزين (أ) فى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدى، تشكيل الجهاز الفنى لفريق المتميزين (أ) مواليد 2001 – 2003 – 2005 فى قطاع الناشئين.

وجاء تشكيل جهاز الفنى للمتميزين أ كالتالى: سيد بازوكا مدير قطاع الناشئين، صبرى المنياوى مدير فنى القطاع، وليد مهدى إدارى القطاع، أحمد الجمل مدير فنى، محمد حسيب مدرب عام، أحمد عبده مدرب حراس المرمى، محمد جابر محلل أداء، محمد فوزى مخطط أحمال، محمد سيد صالح إدارى، محمد حبيب أخصائى العلاج الطبيعى.

وفى سياق آخر، تحرك فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعسكر الإسماعيلى اليوم فى القاهرة بقائمة تضم 22 لاعبا وهم كل من: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، عبد الله جمال، باهر المحمدى، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم الديب، محمد الشامى، فراس شواط، كريم عرفات، عماد حمدى، أحمد محسن، عمر الوحش، محمد مخلوف، عمر الساعى، أحمد مدبولى، محمد حسن، مروان حمدى ، أبو بكر حمزة، سيرجى أكا، ياو أنور.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.