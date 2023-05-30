شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الزمالك حسام عبد المجيد من تسديدة بالرأس فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 92 سجل السنغالى إبراهيما نداى الهدف الثانى من ضربة رأس بعد صناعة من مصطفى شلبى، ليقتنص الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية، ويصعب موقف الطلائع فى صراعه مع الهبوط.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 50 فى المركز الرابع، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27، وفى المقابل يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 فى المركز الـ 17، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 41.