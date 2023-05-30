شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف سبب غياب طبيب الزمالك عن مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتواجد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لفريق الزمالك، فى مواجهة طلائع الجيش التى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام.

وجاء غياب محمد أسامة عن المباراة، بسبب سفره برفقة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لجراحة الرباط الصليبى، بعدما تعرض لقطع جزئى فى الرباط خلال مواجهة الإسماعيلى بالدورى.

وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الزمالك حسام عبد المجيد من تسديدة بالرأس فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 92 سجل السنغالى إبراهيما نداى الهدف الثانى من ضربة رأس بعد صناعة من مصطفى شلبى، ليقتنص الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية، ويصعب موقف الطلائع فى صراعه مع الهبوط.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 50 فى المركز الرابع، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27، وفى المقابل يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 فى المركز الـ 17، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 41.