اخبار الرياضه

حكام مباراتى الأربعاء فى الجولة الثلاثين من الدورى الممتاز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباراتى الأربعاء فى الجولة الثلاثين من الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراتي الغد في ، حيث تقام المباراة الأولي بين البنك الأهلي والداخلية ويقودها طاقم حكام بقيادة احمد الغندور، فيما تقام المباراة الثانية بين المقاولون العرب والإسماعيلي ويقودها طاقم تحكيم بقيادة محمد يوسف.

حكام مباريات الأربعاء في الدوري المصري.

 

8d3e6be5-5c1b-4683-9716-4f478e8f168f
 
241a3062-b7be-4e11-b1a5-f735990a9b7d
 

من جانبه، أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي ضمت كلا من: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، عبد الله جمال، باهر المحمدى، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم الديب، محمد الشامى، فراس شواط، كريم عرفات، عماد حمدى، أحمد محسن، عمر الوحش، محمد مخلوف، عمر الساعى، أحمد مدبولى، محمد حسن، مروان حمدى ، أبو بكر حمزة، سيرجى أكا، ياو أنور.

 

وحرصت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، على مؤازرة اللاعبين في التدريب استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا