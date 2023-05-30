شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباراتى الأربعاء فى الجولة الثلاثين من الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباراتي الغد في الدوري المصري، حيث تقام المباراة الأولي بين البنك الأهلي والداخلية ويقودها طاقم حكام بقيادة احمد الغندور، فيما تقام المباراة الثانية بين المقاولون العرب والإسماعيلي ويقودها طاقم تحكيم بقيادة محمد يوسف.

حكام مباريات الأربعاء في الدوري المصري.









من جانبه، أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي ضمت كلا من: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، عبد الله جمال، باهر المحمدى، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم الديب، محمد الشامى، فراس شواط، كريم عرفات، عماد حمدى، أحمد محسن، عمر الوحش، محمد مخلوف، عمر الساعى، أحمد مدبولى، محمد حسن، مروان حمدى ، أبو بكر حمزة، سيرجى أكا، ياو أنور.

وحرصت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي، على مؤازرة اللاعبين في التدريب استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.