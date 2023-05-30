شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يخضع لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع غدًا الأربعاء، محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لجراحة الرباط الصليبى، فى ألمانيا، بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع جزئى فى الرباط، خلال مواجهة الإسماعيلى بالدورى.

وسافر الونش إلى ألمانيا برفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب غدًا للعملية الجراحية، على أن يبدأ بعدها فى التأهيل.

وغاب محمد أسامة طبيب الفريق عن مواجهة الفريق أمام طلائع الجيش بسبب سفره برفقة الونش إلى ألمانيا.

وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الزمالك حسام عبد المجيد من تسديدة بالرأس فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 92 سجل السنغالى إبراهيما نداى الهدف الثانى من ضربة رأس بعد صناعة من مصطفى شلبى، ليقتنص الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية، ويصعب موقف الطلائع فى صراعه مع الهبوط.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 50 فى المركز الرابع، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27، وفى المقابل يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 فى المركز الـ 17، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 41.