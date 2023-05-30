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ميمي عبد الرازق يحفز لاعبى المصري بكأس وميداليات فى التدريبات استعدادا للمحلة

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القاهرة - سامية سيد - نظم الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، منافسة من نوع خاص بين لاعبي الفريق، حيث قسم اللاعبين إلى 4 فرق، على أن يفوز فريق واحد ويحصد الكأس.

 

وقام عبد الرازق بتسليم الفريق الفائز ميداليات وكأس خاصة، وذلك لتحفيزهم، ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابع من يونيو المقبل وذلك ضمن منافسات الدوري.

 

وجدد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون، وذلك على هامش اجتماع المجلس الدوري، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

 

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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