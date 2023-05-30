شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك علي الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 23 من المسابقة وجمعت الزمالك وفريق طلائع الجيش وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

بفوز الزمالك يرتفع رصيده الي النقطة 50 يعتلي بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري ، فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 26 في المركز الـ 17 من الجدول.

لا يزال الانجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري يتربع علي صدارة هدافي الدوري برصيد 14 هدف يليه كل من محمد حمدي لاعب اسوان واحمد الشيخ لاعب غزل المحلة برصيد 10 اهداف لكل منهما.

حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف تقدم الزمالك حسام عبد المجيد من تسديدة بالرأس فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 92 سجل السنغالى إبراهيما نداى الهدف الثانى من ضربة رأس بعد صناعة من مصطفى شلبى، ليقتنص الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية، ويصعب موقف الطلائع فى صراعه مع الهبوط.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 50 فى المركز الرابع، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27، وفى المقابل يتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 فى المركز الـ 17، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13، سجل لاعبوه 27 هدفا، واستقبلت شباكه 41.