شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب الاختبار الطبي لتحديد موقف على لطفي من مباراة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للأهلي موقف على لطفي الحارس الثاني للفريق خلال الـ48 ساعة المقبلة لتحديد موقفه من دخول قائمة مباراة الوداد المغربي بدوري الأبطال.

وعانى على لطفي من إصابة في العضلة الخلفية حرمته من مباريات الفريق الأخيرة محلياً ليدفع الجهاز الفني بالحارس الثالث للفريق مصطفى شوبير، بسبب غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي للإصابة أيضاً، بجانب إيقافه 3 مباريات في الدوري.

وينتظر الجهاز الفني الاختبارات والفحوصات التي سيخضع لها على لطفي خلال اليومين المقبلين لتحديد موقفه من دخول قائمة الأحمر لمباراة الوداد المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد آخر، عبر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن رضاه عن فوز فريقه على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ27 للدوري، مؤكدا أن سيراميكا منافس صعب، ولكن بإمكاننا اللعب أفضل من ذلك في هذه المباراة.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي: "بعدما أحرزنا هدف التقدم تحصّل المنافس على أكثر من فرصة للتعادل، وكان من الممكن معاقبتنا، ولكن الأمور سارت بشكل جيد وحققنا الفوز وهو الأهم".

وأضاف: "لو لعبنا بهذا الشكل في مباراة نهائي إفريقيا ضد الوداد المغربي، الأمر لن يكون كافيا ونحتاج إلى تركيز أكبر وحماس أكثر من ذلك لحسم المباراة لصالحنا".

وتابع: "نواجه مشكلة أن نسبة إحراز الأهداف من الفرص التي تصلنا قليلة، ونواجه غياب التركيز أمام المرمى وهي من أكثر العوامل التي تتسبب في إهدار الفرص وكذلك غياب الشراسة والغل في تسديد الكرة صوب مرمى المنافس".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: ليس لدي لاعب أساسي وآخر احتياطي، وطبيعي أن يكون هناك لاعبون يحصلون على دقائق أكبر، ولكن الكل يشارك ويحصل على الفرص والجميع مستواهم متقارب خلال المشاركة".

وعن استبعاد أيمن أشرف من حساباته، قال كولر إن اللاعب يُعتبر رقم 5 فى مركزه وعقد معه أكثر من جلسة للتأكيد له أن استبعاده فنى وليس لأى أسباب أخرى.