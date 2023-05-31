شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: السهل الممتنع شعار "الحنفى" فى إدارة لقاء الزمالك والطلائع تحكيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي محمد الحنفي لم يجد صعوبة في إدارة لقاء الزمالك والطلائع الذى أقيم مساء الاثنين والمؤجل من الجولة الـ23 من عمر الدورى، وانتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

الحنفي كان موجودا في الميعاد وتدخل بالصافرة واحتسب 26 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، كما سمح باستمرار اللعب عندما طلب لاعبو الزمالك بلمسة يد على مدافع الطلائع داخل منطقة جزائه، وأكد الـ"VAR" القرار والذى قام بدورة أيضا ليؤكد صحة هدفي المباراة من خلال التواصل مع الحكم عبر التشيك الصامت.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لكل من دونجا لاعب الزمالك والخواجة لاعب الطلائع، كما ظهر المساعدين بيقظة وتمركزا جيدا، خاصة المساعد الأول، وأشار الثنائي على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب طبقا للبروتوكول، وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، في الوقت الذى أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد، كما تعاون ثنائى الـ"VAR" مع الحكم بشكل جيد طبقا للبروتوكول، وتعد هذه المباراة الاولى التى يديرها الحنفى للفريقين الموسم.







