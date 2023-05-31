شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 30 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 30 / 5 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، تقديم انبي تظلم ضد عقوبات مباراة فيوتشر، وجلسة بين كولر المدير الفني للأهلي مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

عبد المجيد ونداى يقودان الزمالك للفوز بثنائية على الطلائع

حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف تقدم الزمالك حسام عبد المجيد من تسديدة بالرأس فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 92 سجل السنغالى إبراهيما نداى الهدف الثانى من ضربة رأس بعد صناعة من مصطفى شلبى، ليقتنص الفارس الأبيض ثلاث نقاط غالية، ويصعب موقف الطلائع فى صراعه مع الهبوط.

بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلى لمواجهة الداخلية

إختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ، والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء .

النجوم يهزم المريخ البورسعيدى 3 / 1 ويتأهل لدورى المحترفين

استطاع فريق النجوم بقيادة أحمد عيد عبد الملك من الصعود لدورى المحترفين في الموسم المقبل بعد فوزه على المريخ البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الختامية لدورة الترقى التي أقيمت خلال الأسابيع القليلة الماضية .

بهذا الفوز تصدر النجوم مجموعته برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب مرشحيه اتحاد الشرطة صاحب الوصافة برصيد 11 نقطة .

الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة فى القاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون

يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، معسكرا مغلقا اليوم فى القاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

إنبى يتظلم على عقوبة مدير الكرة بعد إيقافه عقب لقاء فيوتشر

استقر مسئولو نادى إنبى على التقدم بتظلم، ضد العقوبات التي أصدرتها إدارة المسابقات باتحاد الكرة ضد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق البترولى وفيوتشر بدور الـ16 من كأس مصر.

الفحوصات الطبية تحسم موقف رمضان صبحى من المشاركة مع بيراميدز أمام فيوتشر

يخضع رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، لفحوصات طبية من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة فيوتشر المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تعرض رمضان للإصابة فى العضلة الضامة خلال مواجهة الاتحاد السكندرى.

فيتوريا يطمئن على جاهزية الشناوى لمعسكر المنتخب

اطمئن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب على جاهزية محمد الشناوي حارس الأهلي لمعسكر الفراعنة المقبل، والذى يتخلله مباراة رسمية أمام غينيا وودية أمام جنوب السودان.

وأكدت التقارير الطبية جاهزية محمد الشناوي لمباراتي نهائي إفريقيا أمام الوداد، ما يعني جاهزيته للانضمام لمعسكر المنتخب في المغرب عقب مباراة الإياب بنهائي الأميرة السمراء المقرر لها 11 يونيو.