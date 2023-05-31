شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 30 / 5 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، تقديم انبي تظلم ضد عقوبات مباراة فيوتشر، وجلسة بين كولر المدير الفني للأهلي مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق.

عبد المجيد ونداى يقودان الزمالك للفوز بثنائية على الطلائع

حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلى لمواجهة الداخلية

إختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ، والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء .

النجوم يهزم المريخ البورسعيدى 3 / 1 ويتأهل لدورى المحترفين

استطاع فريق النجوم بقيادة أحمد عيد عبد الملك من الصعود لدورى المحترفين في الموسم المقبل بعد فوزه على المريخ البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الختامية لدورة الترقى التي أقيمت خلال الأسابيع القليلة الماضية .

الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا الليلة فى القاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون

يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، معسكرا مغلقا اليوم فى القاهرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

إنبى يتظلم على عقوبة مدير الكرة بعد إيقافه عقب لقاء فيوتشر

استقر مسئولو نادى إنبى على التقدم بتظلم، ضد العقوبات التي أصدرتها إدارة المسابقات باتحاد الكرة ضد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق البترولى وفيوتشر بدور الـ16 من كأس مصر.

الفحوصات الطبية تحسم موقف رمضان صبحى من المشاركة مع بيراميدز أمام فيوتشر

يخضع رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، لفحوصات طبية من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى مواجهة فيوتشر المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تعرض رمضان للإصابة فى العضلة الضامة خلال مواجهة الاتحاد السكندرى.

فيتوريا يطمئن على جاهزية الشناوى لمعسكر المنتخب

اطمئن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب على جاهزية محمد الشناوي حارس الأهلي لمعسكر الفراعنة المقبل، والذى يتخلله مباراة رسمية أمام غينيا وودية أمام جنوب السودان.

جلسة مرتقبة بين كولر ومدافع الأهلى قبل مباراة الوداد ..اعرف السبب

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق من أجل توجيه بعض النصائح الخاصة له تتعلق بالإحتفاظ بالكرة كثيراً ، وينوي كولر التحدث مع عبد المنعم بشأن هذا الأمر الذي بات واضحاً للجميع.

رضا شحاتة يعلن قائمة المحلة استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى الممتاز

قرر رضا شحاتة المدير الفنى لفريق غزل المحلة ضم 24 لاعباً للمعسكر المغلق المقام بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى الممتاز ضمن مباريات الجولة الـ30 والمقرر لها الخميس المقبل باستاد بتروسبورت فى التاسعة والنصف مساءً.

محمد الشناوى يدعم مصطفى شوبير بعد الظهور بمستوى جيد أمام سيراميكا

حرص محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على تهنئة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الشاب بعدما أبلى الأخير بلاءً حسناً في مباراة سيراميكا أمس بالدوري.

الاتحاد السكندرى يستعيد هشام صلاح ويفتقد محمود علاء أمام الزمالك

يستعيد الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى خدمات هشام صلاح الظهير الأيمن لسيد البلد في مباراة الزمالك المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

كولر يرفض الراحة فى الأهلي بعد مباراة سيراميكا ويبدأ الاستعداد للوداد

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة عقب مباراة سيراميكا وقرر خوض مران اليوم ،الثلاثاء، في بداية الاستعداد لمباراة الوداد المغربي في نهائي أفريقيا.