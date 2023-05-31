شكرا لقرائتكم خبر عن مكي يعد لاعبى حرس الحدود بمناقشة العروض الخارجية بشرط وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، لاعبيه الذين تلقوا عروضا للاحتراف في أندية الدوري، بمناقشة هذه العروض والسماح للاعبين بالرحيل حال تأكد هبوط الحرس للقسم الثاني.

واشترط مكي تحسن نتائج الفريق في المباريات المتبقية من الموسم، بغض النظر عن مساعدة هذه النتائج على البقاء من عدمه، حيث يرى المدير الفني أنه من المستحيل أن يفوز الحرس في المباريات الست المتبقية مع خسارة منافسيه على الهبوط جميع مبارياتهم المقبلة.

كما اشترط المدير الفني للحرس على اللاعبين ضرورة مواصلة المسيرة في كأس مصر بعدما وصل الفريق لدور الستة عشر.

وأكد مكي للاعبين ضرورة القتال للحفاظ على أسم وتاريخ الحرس الذى سبق واعتلى منصات التتويج، موضحا أن نهاية الموسم بشكل جيد من أهم الأهداف المرتقبة للفريق في اللقاءات المتبقية.

ونجح فريق حرس الحدود فى الفوز على نظيره غزل المحلة 3-2، فى المباراة التي جمعتهما باستاد المكس بالإسكندرية، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ومن المنتظر أن يواجه حرس الحدود نظيره المصري البورسعيدي في دور الـ 16 لكأس مصر.

تقدم حرس الحدود عن طريق محمود رمضان بن والي، وتعادل جبريل أوريك من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، ثم عاد وجيه عبد الحكيم ليتقدم مرة أخرى للحرس، ثم تعادل جبريل أوريك مرى أخرى للمحلة، وفي منتصف الشوط الثاني عاد وجيه عبد الحكيم ليتقدم لحرس الحدود.