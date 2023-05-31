"أنباء عن موافقته الانتقال للهلال".. ميسي.. كل الطرق تؤدي إلى السعودية



ذكر موقع FootMercato الرياضي أن رحيل نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن باريس سان جرمان لم يعد مجال شك، مشيرا إلى أن والده ووكيل أعماله وافقا بالفعل على صفقة خيالية لانتقال اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات إلى نادي الهلال السعودي مقابل 1.2 مليار يورو.



وذكر الموقع الصادر باللغة الفرنسية أن لديه معلومات تفيد بأن والد ميسي ووكيل أعماله، خورخي ميسي، قد قبل بالفعل عرضا من الهلال، سيحصل بموجبه النجم البالغ 35 عاما على 1.2 مليار يورو على مدار عامين، أي 600 مليون يورو في الموسم الواحد.



وسيضمن بهذه الصفقة والد ليونيل أكبر عمولة في تاريخ كرة القدم. وقال موقع fourfourtwo إن ميسي سيصبح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ هذه الرياضة لو تمت الصفقة.



ويشير إلى أنه تم فعليا الطلاق بين اللاعب ونادي العاصمة الفرنسية في أبريل الماضي، بعد أن عاقبه ناديه على ذهابه للسعودية دون موافقته، رغم تخفيف العقوبة لاحقا.



وذكر تقرير FootMercato أن ميسي الذي كان يرغب في العودة إلى ناديه السابق، برشلونة لديه تحفظات على العودة بسبب المتاعب المالية التي يواجهها النادي الكتالوني.



وقال موقع fourfourtwo إن بطل مونديال قطر، الذي سيبلغ 36 عاما الشهر المقبل، عاد إلى تمرينات نادي العاصمة الفرنسية بعد معاقبته، وساهم في حسم فوز فريقه بالدوري، لكن يبدو أن رحلته في باريس وصلت إلى نهايتها.



وكتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية تحت عنوان" كل طرق ليو ميسي تؤدي إلى الهلال" أنه تم الإعلان عن انفصاله عن سان جرمان في الوقت المناسب، ويبدو أن مصيره يتضح يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن الهلال ينتظر وصوله "بأذرع مفتوحة".



وأضافت: "حلم السعودية برؤية لاعب برشلونة السابق وكريستيانو رونالدو سويا في البطولة على وشك أن يتحقق".



وفي حال تمت الصفقة، سيشتعل مجددا فتيل الصراع بينه وبين منافسه الأبدي، رونالدو، الذي التحق سابقا بصفوف نادي النصر في صفقة قياسية أيضا.



وكان رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، قد رفض قبل نحو أسبوعين التعليق على إمكانية استقدام ميسي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.



وبعد تتويج الهلال بكأس ملك السعودية على حساب الوحدة، رد بن نافل على أسئلة الصحفيين قائلا: "لا تسألني عن ميسي. لن أعطيك خبرا. إذا صدر أي شيء عن المركز الإعلامي ستحصل عليه".



وفي الاستوديو التحليلي بعد المباراة، قال بن نافل من أرض الملعب على وقع صيحات الجماهير "ميسي، ميسي": "المجموعة عندي أهم من لاعب. أي نجم يأتي إلى نادينا يجب أن يعرف أننا ناد كبير. نهدف للإضافة والتحسين. إذا ركزت على شخص تخسر المجموعة".



وأبلغ مصدر مطلع على المفاوضات وكالة فرانس برس، في وقت سابق، أن أفضل لاعب في العالم سبع مرات سيلعب مع الهلال بموجب صفقة "استثنائية وضخمة" وأضاف من دون الكشف عن هوية النادي: "صفقة ميسي انتهت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل".



وفي غضون ذلك، يعيد مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة النظر في مستقبله مع الفريق الملكي بعد تلقيه عرضا مغريا للانتقال للدوري السعودي، وفقا لشبكة "إي أس بي أن" الإخبارية الرياضية.



ونقلت الشبكة، الثلاثاء، عن مصدر القول إن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاما، تلقى في يناير الماضي عرضا لمدة عامين قيمته 400 مليون يورو.



المصدر: الصحافة الفرنسية