شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة ميار شريف فى الدور الثاني من بطولة رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس لخوض ثاني مبارياتها في بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وتواجه ميار شريف المصنفة رقم 55، في الدور الثاني من بطولة رولان جاروس نظيرتها الروسية اناستاسيا بوتابوفا المصنفة رقم 24 عالميا، حيث تقام مباراة ميار شريف ضد اناستاسيا بوتابوفا، في ثاني أدوار بطولة رولان جاروس غدا الأربعاء في تمام الساعة 1:30 ظهرا .

وتأهلت نجمه التنس المصرية إلى الدور الثاني من البطولة بعد الفوز على الأمريكية ماديسون برينجل بمجموعتين دون رد بواقع (6-3)، (6-1).

وتراجعت بطلة التنس المصرية 12 مركزًا في تصنيف محترفات التنس الصادر اليوم الإثنين لتحتل المركز الـ55 عالمياً.