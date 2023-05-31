شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يدرس إعادة رضا السيد لحراسة مرمى إنبى أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، إعادة رضا السيد لحراسة مرمى الفريق البترولى في مباراة غزل المحلة المقرر لها بعد غدٍ الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويتبع تامر مصطفى سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى حيث يشارك عبد العزيز البلعوطى في مباريات الكأس، كما حدث في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة التي ودعها الفريق البترولى،وبطولة كأس مصر التي صعد فيها الفريق إلى دور الثمانية على حساب فيوتشر،بينما يشارك رضا السيد في مباريات الدورى الممتاز.

في سياق متصل، تأهل فريق إنبى إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 6 / 5 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت.

ولجأ فريقا إنبى وفيوتشر إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وسجل محمد رضا بوبو هدف فيوتشر بينما تعادل لإنبى أحمد كالوشا من ركلة جزاء.

واحتسب نادر قمر الدولة حكم مباراة إنبى وفيوتشر 25 دقيقة وقتا بدلا من الضائع لمباراة الفريقين، وذلك بعد تعطل الفار، وتعرّض عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفيوتشر للطرد في اللقاء،وكذلك محمد إسماعيل مدير الكرة.

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه للطرد؛ للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.