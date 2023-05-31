شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: الزمالك خطف الطلائع ورحيل اللاعبين أثر على المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى السابق للأخضر الليبى، أنه اكتفى بالفترة التى قضاها مع الأخضر الليبى رغم تمسكهم باستمراره معهم بعد تحقيق نتائج رائعة.

وقال عبد الحميد بسيونى فى تصريحات مع الإعلامى مدحت شلبى فى برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "حققت مع الأخضر الليبي نتائج رائعة ووصلت لنهائى كأس ليبيا ووصلنا لدور المجموعات لأول مرة فى تاريخه وفزنا على مارومو الجنوب أفريقى الذى أخرج بيراميدز من الكونفدرالية".

وأضاف بسيونى: "أشكر مجلس إدارة الأخضر الليبى على تمسكهم باستمرارى ولكن أنا استكفيت بهذه الفترة التى بلغت الثلاثة أشهر الماضية، والتى مرت كأنهم 3 سنوات".

وعن الزمالك، قال: "الزمالك يمر بظروف صعبة والمباريات الماضية لم تكن على مستوى اسم الزمالك ولا لاعبيه، ومش شرط تاخد الدورى كل سنة ولكن لا بد أن تظهر بحجم الزمالك وتقدم أداء يليق باسمه".

وأضاف: "مباراة الزمالك وطلائع الجيش كانت ماشية فى اتجاه التعادل حتى الدقيقة 80، وآخر 10 دقائق الطلائع فتح وحاول الفوز والزمالك استغل الفرص وخطف المباراة".

وأوضح بسيونى: "رحيل بعض اللاعبين المميزين عن الزمالك أثر كثير على مستوى الفريق بجانب أن الصفقات التى جاءت لم تظهر بمستوى كويس باستثناء مصطفى شلبى الذى بدأ فى استعادة مستواه وإظهار قدراته فى المباريات الأخيرة".

وتابع: "الزمالك محتاج تدعيم فى كل المراكز، لا بد من وجود مهاجم سوبر يستغل أنصاف الفرص مثل مابولولو مهاجم الاتحاد، ولاعب صانع ألعاب قوى وسريع التفكير مع بقاء سيف جعفر معاه، ومدافع قوى لتعويض غياب الونش".