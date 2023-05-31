شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة جديدة للراسبين فى اختبارات اليد المصغرة الموسم الماضى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو إتحاد كرة اليد الأندية بإجبار اللاعبين الراسبين فى اختبارات كرة اليد المصغرة لمواليد 2011 للمشاركة فى إختبارات الموسم الجديد 2023 / 2024 فضلا عن اللذين لم يخوضوا الإختبارات من الأساس.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد، الأندية بتحديد الفترة من 4 حتى 26 يونيو المقبل من أجل تسجيل لاعبى اختبارات كرة اليد المصغرة للموسم المحلى 2023/2024.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

ومن المنتظر أن يتم تغيير نظام الدورى الجديد ليقام الدور النهائى بنظام البلاى أوف، وهو ما تتم مناقشته فى المؤتمر السنوى للاتحاد.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين والممتاز بانعقاد المؤتمر السنوى يومي 19 و20 يونيو المقبل ببورسعيد لمناقشة شكل دورى الموسم الجديد.

وتستضيف المدينة الشبابية فى بورسعيد فعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد كرة اليد 17 و 18 يونيو المقبل للمراحل السنية.

وتم إخطار الأندية بدفع رسوم 650 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى فردين لكل نادٍ لحضور المؤتمر لمسابقات السيدات والرجال والشباب والشابات والناشئين والناشئات.