شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات قوية اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. طنطا وأبو قير الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، 7 لقاءات قوية في إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية في دوري القسم الثاني بين سبورتنج مع الأوليمبى، كفر الشيخ مع بايونيرز، طنطا مع أبو قير للأسمدة، دكرنس مع الحمام، الهلال مع المنصورة، المجد مع بلدية المحلة، اتحاد نبروه مع المصرى بالسلوم، بروكسى مع جمهورية شبين، بجانب مباراة وحيدة في مجموعة الصعيد بين الفيوم مع بترول أسيوط.

يستضيف فريق طنطا صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة، فريق أبو قير للأسمدة متصدر ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 50 نقطة، فى مباراة نارية لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يتسلح عمرو أنور مدرب طنطا بالأرض والجمهور من أجل اقتناص الثلاث نقاط والعودة مجددا الصدارة الترتيب حال تعادل البلدية أو هزيمته، فى المقابل يأمل أيمن المزين مدرب أبو قير للأسمدة في العودة بالثلاث نقاط من مواصلة الصدارة وإبعاد طنطا بشكل كبير من المنافسة والتقدم خطوة مهمة نحو التأهل للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

ويحل فريق بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 49 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المجد السكندرى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا على أبناء المحلة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف مدرب البلدية للعودة بالنقاط الثلاثة وانتظار نتيجة طنطا مع أبو قير للأسمدة التي تصب في مصلحته بأي نتيجة وإن كان ينتظر التعادل لخطف صدارة بحرى، فيما يسعى المجد السكندرى في تحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه.

ويستقبل فريق بروكسى صاحب المركز السادس برصيد 41 نقطة، فريق جمهورية شبين صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ويأمل محمد حامد مدرب بروكسى في اقتناص الثلاث نقاط من أجل محاولة إنهاء المسابقة في المراكز الخمسة الأولى، فيما يأمل جمهورية شبين في العودة بالفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من سبورتنج مع الأوليمبى، كفر الشيخ مع بايونيرز، دكرنس مع الحمام، الهلال مع المنصورة، اتحاد نبروه مع المصرى بالسلوم، بجانب مباراة وحيدة في مجموعة الصعيد بين الفيوم مع بترول أسيوط.